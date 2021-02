Pedullà: "Il rinnovo del contratto di Gattuso è pura illusione anche in caso di qualificazione Champions"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto sulla Gazzetta on line il punto sul futuro di Rino Gattuso. Conferma ovviamente che il rapporto tra il Napoli e Gattuso è terminato. Lui, molto vicino al tecnico calabrese, scrive che:

Il rinnovo del contratto in scadenza è ormai pura illusione, sarebbe sorprendente (conoscendo Gattuso) se la partita si riaprisse, anche in caso di qualificazione Champions o di vittoria dell’Europa League.



Esclude che Gattuso possa finire al Monza in caso di promozione della squadra di Berlusconi e Galliani:

E conclude così:

Ringhio è consapevole di aver maturato l’esperienza necessaria per qualsiasi altra avventura importante: in Serie A ma eventualmente anche lontano dall’Italia. Quel contratto non rinnovato con il Napoli probabilmente è stato la sua fortuna, considerato quando accaduto in tempi recenti. E gli permetterà di scegliere il futuro senza alcun tipo di ansia o di preoccupazione.