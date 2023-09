Pedullà: "Garcia meno bravo di Spalletti, una sua scelta ci ha scandalizzato con la Lazio"

Alfredo Pedullà scrive nel suo editoriale su Sportitalia:

"Spalletti ci fa venire in mente Garcia e l’eredità che ha rilevato a Napoli. Un’eredità difficile non soltanto perché Garcia - non ce ne voglia - è meno bravo di Luciano e qui sono considerazioni strettamente personali, quindi opinabili. Un’eredità difficile perché bisogna agire con una certa logica e non con improvvisazione: il nuovo ruolo imposto a Raspadori nello spicchio di partita contro la Lazio ci ha scandalizzato per il semplice motivo che in quella posizione non può giocare".