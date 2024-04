Pedullà: "Conte di nuovo alla Juventus? Non c'è nulla di vero"

Antonio Conte di nuovo alla Juventus? Secondo Alfredo Pedullà non ci sono conferme in tal senso. Ecco cosa si legge sul suo sito ufficiale:

"Per chi accosta ancora oggi Antonio Conte alla Juve e chiede lumi a noi, ribadiamo quanto scritto lo scorso 28 novembre (oltre quattro mesi da) malgrado una fonte romana lo avesse mandato con certezza alla Juve dalla prossima estate. Nulla di vero, già a quei tempi ribadimmo la pista Thiago Motta per la Juve. Gli apprezzamenti inglesi – Manchester United compreso – nei riguardi dell’allenatore del Bologna sono il riconoscimento di un lavoro indiscutibile: al momento dalla Premier non c’è altro, non c’è sostanza, non ci sono stati contatti. È solo la conferma che le sue qualità sono apprezzate anche in Premier, mentre la Juve ha acceso i motori da mesi".