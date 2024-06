Pedullà: "Conte è il nuovo allenatore del Napoli, le cifre reali dell'accordo: bravo ADL, cancellato il disastro. Juve e Milan? Mai stata trattativa, non si frigge con l'acqua, ma con l'olio"

Alfredo Pedullà ha parlato di Conte al Napoli sul proprio canale Youtube:

"Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Vorrei dirlo a chi non ha mai creduto a questa cosa e spostava il mirino altrove. Ha un impegno triennale con il Napoli, le cifre sono di 6,5-7 mln base con bonus che arrivano sui 10mln. Conte, negli ultimi 5 mesi, è stato accostato a diversi club, senza che ci fosse niente di vero. Gli umori social sono qualcosa che non va bene. Lo scorso autunno, Conte era stato accostato alla Juventus che aveva sempre deciso di non seguire la strada. Fino a pochi minuti prima dell'annuncio, c'era ancora chi credeva non firmasse. Non si frigge con l'acqua, ma con l'olio. C'è stata una suggestione Milan e sui social era diventata trattativa. La situazione non era compatibile, il Milan non avrebbe mai dato tanti soldi ad un allenatore. Reduce da un'annata disastrosa, De Laurentiis ha individuato il meglio in circolazione, resettando e cancellando una stagione così anonima. Quando è stato esonerato Garcia, ha provato a prendere Conte ma non ci sono stati i margini. Dopo Mazzarri ci ha riprovato, provando a prendere anche un direttore sportivo vicino a Conte, Petrachi nello specifico, ma non se l'è sentita. Una strada meno ripida è stata tracciata da gennaio".