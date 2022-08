Alfredo Pedullà ufficializza il colpo Belotti alla Roma. Ecco il suo tweet con tanto di cifre dell'accordo:

"Belotti: accordo con la Roma da 2,8 poi bonus a salire per ogni stagione. Tre anni di contratto. Sarà formalizzato quando uscirà almeno un attaccante. Per questo motivo Belotti ha detto no fin qui a qualsiasi altra proposta"