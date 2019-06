Pedullà attacca: "Sarri alla Juve? Psicosi tra colleghi illustri, alcuni sono cascati clamorosamente! Quando questa storia finirà racconterò retroscena clamorosi"

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sarri alla Juve? Si sta creando una psicosi antigiornalistica. Bisognerebbe aspettare solo qualche giorno in più. Questa vicenda ha creato una frattura insanabile nel modo di lavorare: sono stati coinvolti anche colleghi che stimo che sono cascati in una maniera clamorosa. La Juventus è tranquillissima, a loro non importa nulla di quello che diciamo noi. Quando finirà questa storia, racconterò cose clamorose. La psicosi non può coinvolgere grandi professionisti, a me interessa solo il vero".