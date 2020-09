Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore di Napoli e Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ci sono calciatori che si trovano meglio in certi moduli che in altri. Fabian? E' cresciuto moltissimo, quando arrivò non era agilissimo, ma ora fa correre bene la palla ed è migliorato. E' uno nato sapendo che deve giocare a calcio, la sua crescita è stata importante, ma non è finita".