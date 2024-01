Pecci: "Mercato di gennaio inutile per il Napoli, ecco cosa dovrebbe fare la società di ADL"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Eraldo Pecci, doppio ex di Torino-Napoli:

"Il mercato del Napoli? Credo che Maradona e Zico non arrivino più. Vai a comprare dei giocatori che non fanno la differenza mentre basta ritrovare quelli che hanno fatto la differenza l’anno scorso come Lobotka e Anguissa. Kvaratskhelia l’anno scorso è stato l’unico in Italia a fare la differenza. Sono dell’idea che la squadra debba giocare tranquilla e arriverà tra le prime quattro con la pipa in bocca. Perché la squadra non riesce a trovare tranquillità ? L’anno scorso vinceva tutte le partite e aveva 20 punti di distacco sulla seconda. Non è questione solo di Napoli, perché il calciatore a volte è più in forma e a volte meno. Quando non è in forma cerca di fare più della normalità .Â

Mazzocchi? La differenza non la fa il mercato oggi. Kvaratskhelia l’anno scorso è stata l’eccezione. La regola non è che il mercato ti migliora adesso, oggi nel campionato italiano la forza è la base della squadra dell’anno prima. Cambiare oggi in Italia non è facile perché vengono le seconde scelte e delle volte le terze".