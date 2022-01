Pecci: "Ieri l’arbitro Pairetto s’è messo la maglia del Napoli e non ce n’era bisogno"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Eraldo Pecci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli gioca assieme da anni, ha ricambi all’altezza e non subisce molti gol: la candidatura ad essere protagonisti è logica, ma è anche una piazza dove per un pareggio ci si deprime. Ormai è una squadra competitiva da tempo, è consolidato: non bisogna però puntare al quarto posto bensì al primo, l’obiettivo di ogni società dovrebbe essere quello di vincere.

Ieri l’arbitro Pairetto s’è messo la maglia del Napoli e non ce n’era bisogno (ride, ndr). Secondo me i rigori fischiati sono troppo facili, ma nel campionato e non solo in Napoli-Salernitana: il fatto che nel regolamento ci siano aggettivi che non facciano capire niente sta solo creando confusione e portando il panico in una generazione arbitrale non al livello di quella precedente.

Il Napoli manovra molto e lo ha fatto anche quando mancava Osimhen, magari fa meno gol di quanto ci si aspetta perchè dà tempo alla difesa di schierarsi.

Rinnovare Mertens? Una bella storia, credo ci siano le condizioni per trovare un accordo tra persone ragionevoli. Dries fa solo gol belli, si ripaga da solo”