Pazzini: "Che squadra questo Napoli, sta facendo un altro sport!"

Giampaolo Pazzini ha parlato a Sunday Night Square ai microfoni di DAZN:

"Sicuramente il Napoli certi errori fatti l'anno scorso quest'anno non li sta rifacendo. Ma devo dire che il Napoli sta facendo un altro sport! Come entrano in campo, come azzannano l'avversario, poi dopo aver azzannato continuano! Una squadra che ha fame, mettono in soggezione e comandano le partite: in Serie A e in Champions League. Che le partite siano sporche o no, decidono loro come e quando fare gol: stanno facendo un altro sport".