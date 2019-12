Pazienza: "Sono stato a Pisa dopo Gattuso, ecco cosa mi dicevano di lui. Allan vertice basso? Solo per coprire la difesa"

Ultimissime calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono stato a Pisa dopo Gattuso e me ne parlavano tutti bene, mi hanno detto che è molto preparato e che si fa rispettare. Centrocampo a tre? Si coprono un po' di più gli attaccanti ed al contempo gli interni di centrocampo hanno maggiore facoltà di spingere e di inserirsi. Sergente di ferro? Non vorrei far passare il messaggio che Ancelotti non fosse altrettanto fermo e deciso. Nel centrocampo non c'è un Pirlo o uno come Jorginho in grado di dettare i tempi di gioco, Allan sarà il vertice basso ma più per dare copertura alla difesa. In fase di possesso, invece, la linea mediana sarà molto più mobile e dinamica".