Pazienza sicuro: "Scudetto? La Juventus non è favorita, io dico Napoli! Su Milik..."

Ultimissime calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore sia del Napoli che della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio, soffermandosi in particolar modo su quella che è la lotta per lo scudetto. Ecco quanto da lui affermato:

"Juventus? Non la vedo favorita. Oltre alla guida tecnica, ha cambiato un po' di giocatori. Può trarne vantaggio il Napoli, che ha tenuto il tecnico e ha messo le basi per questa stagione. Servirà ancora intervenire sul mercato, soprattutto in attacco. Milik? Si è ripreso bene dai due gravi infortuni, si è reso subito utile. Serve continuità e credo sia fondamentale per il Napoli a raggiungere il suo obiettivo. Io spero arrivi James, perché Ancelotti lo ha chiesto e lo conosce bene".