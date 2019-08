Michele Pazienza ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Non sono d'accordo che Gaetano debba rimanere al Napoli, come ha detto De Laurentiis. Per spiegarlo prendo ad esempio quanto fatto da Insigne, che ha compiuto un percorso con Foggia e Pescara. Io credo che Gaetano possa crescere anche altrove, con altri allenatori, giocando. Ma se ha deciso Ancelotti questo è una garanzia, chi meglio di lui può sapere se per Gaetano è meglio stare al Napoli o da un'altra parte?".