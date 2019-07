Michele Pazienza è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Non conosco Elmas, ma James sì, è fortissimo. Servirà un giocatore che darà fiato ad Allan se parte Rog. Bennacer mi piace tantissimo, era un giocatore perfetto. Gaetano dovrebbe andare a giocare fuori, sarebbe molto importante per lui".