Pazienza: "Demme fondamentale per il Napoli, a Barcellona vedo lui in campo dal 1'"

Notizie Calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Elmas ha ampi margini di miglioramento, è un centrocampista moderno e deve lavorare sul fatto di essere un finalizzatore, deve migliorare anche l’ultimo passaggio. Demme? La tenuta fisica dipende dal blocco che c’è stato e dalle temperature di adesso. E’ uno dinamico e fa della corsa una delle sue caratteristiche principali. Quando il dispendio di energie è alto è normale che possa avere un calo, ma lui è fondamentale per il Napoli, è quello che è in grado di dare equilibrio. A Barcellona lo vedo in campo dal 1’ per diverse ragioni, prima di tutto per la tenacia e per il carisma che ha. Lobotka è più impulsivo, Demme riesce a dare equilibrio alla squadra e sa quando può forzare la giocata”.