Pazienza: "All'inizio sembrava volesse giocare solo in Champions: con Gattuso ha dato soddisfazione e fatto punti"

Ultime calcio Napoli - Michele Pazienza, allenatore dell'Audace Cerignola in Serie D, si è collegato con Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio:

Pazienza

Guardandola oggi, sembra esserci più di una stagione dentro l'annata del Napoli.

"Davvero strana, con alti e bassi. C'era un periodo, all'inizio, in cui c'è stato un approccio sbagliato al campionato: sembrava volesse giocare solo in Champions. Con Gattuso, a parte l'inizio in cui un po' di tempo c'è voluto per capire la strategia giusta e trovare una squadra compatta, il Napoli ha dato soddisfazione e fatto punti. Oggi ha il tempo per programmare la prossima stagione".

Si può giudicare sufficiente la stagione del Napoli?

"Se si guarda il passato il voto tende ad andare verso il basso, se si pensa all'approccio di inizio campionato si può considerare comunque leggermente sopra la sufficienza".