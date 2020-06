Pavarese: "Verrà fuori quel senso di appartenenza su cui ha lavorato Gattuso: partita dal sapore particolare"

Ultime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Pavarese, ex ds Napoli:

“Parole di Sarri? Ha perso l'occasione per stare zitto. Mi hanno insegnato che prima di parlare bisogna pensarci su due volte, in particolare quando ricopri cariche importanti. Quando siamo un certo seguito a livello mediatico, va fatta molta attenzione. Sarri non riesce a controllare le proprie tensioni, indubbiamente è una partita importantissima per lui. Potrebbe essere la conquista del primo trofeo con la Juventus, essendogli già sfuggita la Supercoppa. È all'affannosa ricerca di voler lasciare un segno, è vero che è prima in classifica, ma ricordiamo che la Lazio avrebbe potuto chiudere in testa alla classifica prima della sospensione per il Covid. Squadra in vantaggio? Ero contrario al fatto che la Coppa Italia si giocasse subito, sarebbe stato più bello giocare in condizioni fisiche accettabili. Abbiamo già visto che ci sono difficoltà fisiche. La Juventus ha ritmi bassi e riesce a far girare molto la palla e trovare delle soluzioni, mi auguro che Gattuso abbia trovato il modo per mettere in condizione Demme a far fare da paravento alla difesa: evitare ciò che è accaduto con l'Inter. Oggi verrà fuori quel senso di appartenenza su cui ha lavorato Gattuso, avrà un sapore particolare la partita. Questo Napoli ha voglia di vincere e deve vincere".