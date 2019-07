Pavarese: "Spero che arrivi Ibrahimovic al Napoli: ritengo che questa squadra abbia bisogno di calciatori che abbiano vinto"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente sportivo “La Feralpi Salò è una grande società, lo scorso anno è stata costruita per vincere il campionato, poi le cose non sono andate come avevano preventivato, ma ha un’ottima intelaiatura e quest’anno avrà molto da dire. Immagino che Ancelotti stasera dividerà la partita in 3 tempi da 30 minuti così da far giocare tutti. Elmas è un ottimo giovane, ma serve una certezza a centrocampo. Giovani interessanti il Napoli li ha avuti: Rog era una stella, Diawara veniva da un’ottima stagione, ma che a Napoli hanno faticato per cui servono certezze. Spero che arrivi Ibrahimovic al Napoli perchè ritengo che il Napoli abbia bisogno di calciatori che abbiano vinto, che abbiano esperienza perché solo Fabian in questa rosa ha vinto qualcosa. Sono convinto che alla fine arriverà James Rodriguez, ma non basta perché per fare bene, ha bisogno di un attaccante che veda bene la porta e mi pare che anche De Laurentiis voglia prendere un bomber. Pepè è un bel prospetto, ma deve crescere. Lasciamo stare i moduli, in campo ci vanno in undici e la differenza la fa sempre la qualità dei giocatori e chi salta l’uomo ha un vantaggio. Higuain ha lasciato tanti rimpianti a Napoli e la società doveva trattenerlo, se lo avesse fatto, quell'anno avremmo vinto lo scudetto".