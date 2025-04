Pavarese: "Solo una squadra può essere uno scoglio per lo scudetto del Napoli"

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato:

“Stiamo affrontando la discesa, abbiamo avuto la gioia nel primo km della discesa, agganciando quelli in fuga, adesso Napoli e Inter sono insieme nella discesa, ma probabilmente nel prossimo turno il Napoli potrebbe già stare davanti. Il Parma si è avvicinato alla salvezza, quindi può essere un avversario soft, la Lazio con la vittoria di ieri è in corsa per la Champions, così come la Roma. L’Inter ha perso in malo modo, ma non dimentichiamoci che aveva comunque avuto delle occasioni importanti prima di subire la prima rete. Solo il Lecce può essere uno scoglio per il Napoli, che lotta ancora per la salvezza. Spareggio a Milano? Auguriamoci di non arrivarci, ma deve prevalere il buonsenso. Se per motivo di ordine pubblico, si dovesse pensare di non far partecipare i tifosi del Napoli, si deve togliere subito. Penso che alla fine potrebbe svolgersi a Roma. Per quanto riguarda il Torino, non aspettiamoci una squadra materasso. Raspadori? L’importante è giocare in 11, ma chi giocherà darà sempre il massimo”.