Pavarese: "Secondo scudetto? Che serva da sprone alla nuova società per vincere i terzo" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Luigi Pavarese ha rilasciato alcune dichiarazioni durante '30 anni di storia' condotto da Gennaro Montuori:

“Il 29 aprile, per noi tifosi del Napoli, è una data storica. Si celebra il 30esimo anniversario dalla vittoria dello scudetto. Il COVID-19 ci ha cambiato, ha scombussolato la nostra vita. Vanno ricordati tutti, da Maradona a Careca a De Napoli e gli altri. Che sia da sprone anche all'attuale società per far si che si possa regalare alla città una squadra forte a tal punto da vincere il terzo scudetto. Quel terzo scudetto che ci sottrassero con Sarri in maniera subdola”.