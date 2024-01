Pavarese: "Napoli, se succede davvero è gravissimo"

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, parla ai microfoni di Radio Marte: "Mazzarri deve lavorare sul morale dei giocatori, fa male a tutti questa situazione. Devo dire che la Dea Bendata è in debito con il Napoli, penalizzato anche da qualche decisione di Var e arbitri. Il mercato? Mi fa piacere per Mazzocchi, un figlio di Napoli che corona il sogno di vestire la maglia azzurra e difendere i colori della propria città, dispiace per Zanoli, Mazzocchi forse si lascia preferire per esperienza, può anche giocare a sinistra, consentendo anche a Mazzarri di attendere più serenamente il recupero di Olivera. Samardzic? Il suo arrivo andrebbe a sostituire numericamente Elmas, preparandosi poi all'addio di Zielinski: in questo modo si prendono due piccioni con una fava, è uno dei migliori centrocampisti del campionato, mi auguro la trattativa vada in porto. Se arriva lui, non credo arrivi un altro centrocampista muscolare, spero si consideri l'idea di recuperare Demme. Io sostengo comunque che il centrocampista duttile il Napoli ce l'abbia già in rosa, ed è Gaetano, un polivalente, che può giocare in tutti i ruoli della mediana. Politano? Certe offerte sembrano irrinunciabili ma non credo il Napoli sia intenzionato a privarsi di un giocatore così importante, perché dovresti poi avere già il sostituto. Sarebbe gravissimo perdere anche lui".