Pavarese: "Manna al Napoli? Spero gli venga data l'opportunità di lavorare con le giovanili, c'è un nome per il futuro"

Ultime notizie Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo.

“Manna? Personalmente non lo conosco, ma il suo curriculum parla. L’esperienza alla Juventus è stata molto formativa e lavorando con una società importante che guarda molto al futuro, ha avuto modo di apprendere tanto ed ha messo a segno colpi importanti, con giocatori di sicuro avvenire. auguriamoci, dovesse essere lui l’uomo mercato, che gli venga concessa l’opportunità di lavorare anche nel settore giovanile. E quello del Napoli ha già offerto giocatori importanti come Insigne, Gaetano e nel futuro ci sarà Vigliotti.

Abbiamo gli scontri diretti in casa, l’Atalanta ha ancora l’Europa in ballo per cui può essere distratta e mi auguro che il Napoli possa ancora centrare quel quinto posto che vale tanto per una squadra come quella azzurra abituata ormai ad essere in Europa”