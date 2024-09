Pavarese: "É giusto che Conte getti acqua sul fuoco! Contro la Juve..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Gigi Pavarese, direttore sportivo. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente radiofonica: "De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un uomo che aveva la sua stessa voglia di riscattarsi, presentandosi al meglio nel campionato. Per qualcuno è una sorpresa l’organizzazione a livello societario imposto da Conte, ma molti dimenticano che in Inghilterra il tecnico è il padrone di tutto e quest’esperienza ha maturato tantissimo Conte, da queste le imposizioni volute. Guardiamo al futuro con grandissima fiducia considerando il grande vantaggio di non partecipare alle Coppe Europee che, mai come quest’anno, saranno dispendiose a livello di energie. In più, Inter e Juventus parteciperanno al Mondiale per Club. Questo toglierà energie ai due club. Scudetto? Non prendiamoci in giro. Giusto che Conte getti acqua sul fuoco tenga la squadra lontana dall’entusiasmo. Poi, è giusto che noi sogniamo perché Conte alza l’asticella. Solo noi possiamo alimentare questi sogni per far sì che diventino realtà. Milan in difficoltà? Ibrahimovic era presuntuoso da calciatore, ma da dirigente l’approccio è completamente diverso. Avrebbe fatto bene a studiare. Questa è la grande pecca del Milan. Per quanto riguarda la Roma, invece, se è arrivato l'esonero di De Rossi, credo che le problematiche siano da non leggere nei risultati ottenuti dalla squadra. L’intervista di Totti che sosteneva che De Rossi non fosse altro che il parafulmine della proprietà è stato perfettamente esaustivo sul problema alla Roma. Juric? Ha un carattere particolare, sicuramente riuscirà a riportare tutti nel proprio orto. Ha una grande occasione".