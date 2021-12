Pavarese: "Giuntoli tra i migliori in Italia, ma ci sono due lacune evidenti in questo Napoli"

Notizie Napoli calcio. Gigi Pavarese, ex direttore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Nel mercato è evidente che il Napoli abbia una lacuna in difesa dopo la partenza di Manolas. Bisogna trovare una soluzione per completare le rotazioni a disposizione di Spalletti, ma Giuntoli è tra i migliori in Italia e troverà quello che serve. C'è poi da aggiungere la famosa questione Ghoulam, con il solo Mario Rui che non può bastare. Mi auguro che queste lacune possano essere colmate a gennaio"