Napoli - Gigi Pavarese è intervenuto a Radio Crc: “Il Napoli ha accettato un ulteriore rinvio con la Juventus per preparare meglio la partita e per rifiatare dopo la gara con il Milan. È determinante lavorare con grande calma e concentrarsi per l’obiettivo Champions. La Roma ha perso tutti gli scontri diretti, solo con l’Inter si è riuscita a pareggiare. Sono sicuro che se il Napoli dovesse giocare con la stessa intensità di Milano non si farà sfuggire i tre punti a Roma”.