Pasqualin: "Palladino e Italiano allenatori da Napoli? Ho un mio pensiero"

Notizie Calcio Napoli - “L’Inter comincia ad avere un bottino ragguardevole. Si ripropone quindi per lo Scudetto, è veramente una squadra con una sua identità e degli schemi ormai assimilati”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Il Napoli che verrà: per la panchina del futuro si parla di Italiano e Palladino.

“Il Napoli mantiene la sua immagine da top club anche in Europa. Palladino e Italiano sono allenatori di grande prospettiva. Non so se siano da Napoli, ma certamente sono da squadre di alto livello”.