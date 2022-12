Pasqualin: "Napoli? È legittimo pensare che possa essere temibile anche in Europa"

Calcio Napoli - “Il Mondiale? Le differenze individuali non sono state sostanziali. Ci sono stati due fuoriclasse e poi buone individualità. Alcuni calciatori hanno beneficiato di un rendimento collettivo”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato e presidente di avvocaticalcio oltreché presidente onorario di Conference403, Claudio Pasqualin.

I calciatori rivelazione?

“Amrabat per noi italiani è stato il simbolo del Mondiale del Marocco. Un calciatore nuovo rispetto a quanto visto a Firenze. Mi hai impressionato molto anche Attiyat Allah.

Il simbolo della competizione invece è stata senza alcun dubbio Messi”.

Si avvicina il mercato. Come sarà?

“In realtà non dovremmo aspettarci molto. La situazione economica non lo consente. Il mercato si fa in uscita ma anche in entrata. Pensare alle entrate fa specie. L’esperienza dice che il mercato di gennaio raramente è decisivo. Ma ho la sensazione che sarà un mercato interessante”

Il Napoli reggerà?

“Si. Ha un organico completo. Sul piano numerico e qualitativo. È legittimo pensare che possa essere temibile anche in campo europeo”

In B sorprendono Reggina e Frosinone.

“Sono due squadre decisamente candidabili alla promozione. La Reggina deve ancora assestarsi, mentre Stirpe ha la saggezza per riprovarci ancora”.