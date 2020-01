Pasqualin: "L'obiettivo di Giuntoli è chiudere con tre calciatori di assoluto livello per ristrutturare la squadra"

Ultimissime calcio Napoli - Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Giuntoli è tra gli operatori più attivi, questo è un mercato di prospettiva: alcune son fatte anche se già chiuse in prospettiva di giugno. L'obiettivo di Giuntoli, credo, sia di chiude due o tre calciatori di assoluto livello per una ristrutturazione della squadra per la prossima stagione".