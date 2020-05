Pasqualin: "Il Ministro Spadafora è inadeguato per il suo ruolo, così rovina il calcio"

Serie A - “Non solo il calcio, ma lo sport in generale tutto, non avrebbe bisogno di personaggi come questo Ministro che dimostra peraltro tutta la sua inadeguatezza che è comunque pronunciata dall’assenza di un qualche curriculum che giustifichi un ruolo così importante”.

Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, storico agente che tra gli altri ha accompagnato il percorso professionale di Alessandro Del Piero, commenta il post pubblicato ieri dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha rimarcato l’importante di piscine, centri danza e palestre facendo intendere che il campionato di calcio difficilmente ripartirà.

“Per fortuna - continua l’avvocato Pasqualin - c’è chi autorevolmente non la pensa come lui e non si limita a recitare il banale mantra dell’invito alla prudenza. Regioni e Viminale stanno infatti spiazzando Spadafora accendendo le speranza di chi ama davvero il nostro sport più popolare. In virtù del ruolo che ricopre, il Ministro dello Sport sapere più di ogni altro che danni comporterebbe un’ulteriore inattività. Il calcio è lo sport più amato, giocargli contro è impopolare e questo signore inspiegabilmente lo fa. Così è troppo. Non capisco se voglia ulteriore visibilità, ma in questo modo la ottiene in negativo. Uno che dovrebbe tutelare il calcio, invece - conclude Pasqualin - lo danneggia”.