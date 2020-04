Pasqualin: "E' una crisi che può cambiare il mondo del calcio. Basta a cifre folli"

Ultime calcio - L'avvocato Claudio Pasqualin, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del futuro del calcio italiano.

L'emergenza Coronavirus può permettere una riforma del calcio?

"Se non ci riuscirà lui, non so chi possa riuscirci. Il virus non potrà non portare a qualche riflessione però. Credo che un giusto ridimensionamento ci sarà e che il calcio possa utilizzare questo momento per rinsavire. Il calciomercato è la fiera dei sogni, ma credo che siano i protagonisti per prima a dover agire per cambiare le cose. Spero che finisca l'era delle cifre folli. L'entità degli ingaggi vengono stabiliti dalla libera volontà delle parti, questo lo dobbiamo ricordare. E' vero che certi contratti stridono con la realtà sociale, ma è sempre stato così. Ora vedremo cosa accadrà".

Ma anche il procuratore porta vie ingenti somme:

"Non è più così, non esiste più l'agente o il procuratore. Ci sono i mediatori ora, autorizzati da una normativa sciagurata creata dalla Fifa, che consente allo stesso soggetto di fatturare a tutte parti. Il procuratore poteva fatturare solo al calciatore, oggi invece con questa nuova figura si comporta diversamente".

Cosa accadrà dunque nel futuro?

"Molte società, soprattutto in Serie C, saranno costrette a chiudere. Non so quanto sarà facile pretendere lo stesso tenore di vita per il calcio italiano".