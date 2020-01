Pasqualin: "Al Napoli manca lo spirito di gruppo che è la prima caratteristica delle squadre di Gattuso"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore sportivo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso è uno capace di coinvolgere i giocatori nella sua causa, è un sergente di un gruppo di marines capace di convincerli a tutto pur di arrivare al traguardo. Al Napoli manca la voglia disperata di far sembrare che sono davvero una squadra che lotta per un obiettivo. Fino ad ora non s'è visto uno spirito di gruppo che è una delle caratteristiche delle squadre di Rino".