Pasqual: "Spalletti è riuscire a tirar fuori il meglio da ogni calciatore, 15-16 sono intercambiabili!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex terzino della Fiorentina Manuel Pasqual, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I terzini del Napoli sono molto bravi, per gli avversari è difficile affrontarli ma è fondamentale per gli azzurri esser riuscito a costruire una rosa di 15-16 giocatori di livello che possono essere intercambiabili: penso anche a Simeone che entra al posto di Osimhen, ad esempio.

I terzini danno ampiezza al gioco ma vengono anche dentro al campo per dare superiorità numerica, viste le mosse di Di Lorenzo e Mario Rui: diciamo che va premiato il lavoro corale di una squadra che fa un ottimo gioco. La qualità più importante di Spalletti è riuscire a tirar fuori il meglio da ogni calciatore, Di Lorenzo ha grande corsa e facilità di inserimento: Spalletti è stato bravo a svilupparle al meglio.

Osimhen è migliorato tantissimo da quando è arrivato in Italia, ma il Napoli ha esterni forti nell’uno contro uno e con un attaccante forte come Victor viene fuori pure la caratteristica del terzino che va sul fondo per crossare.

Difficile che le altre squadre riescano a recuperare, il Napoli imprime la sua forza contro tutte le squadre del campionato: l’Inter è a -13 ma la vedo dura. Penso alle parole degli altri allenatori quando dicono che il Napoli ha già vinto, manca la matematica ma è vero che ha dato una impronta importante con un girone d’andata dai numeri stratosferici”