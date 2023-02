Pasqual: "Kvara come Salah? Il georgiano è più dribblomane e uomo squadra"

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a TMW Radio nel corso di Maracanà soffermandosi sul paragone fatto da Spalletti di Kvaratskhelia con Salah: "Sono due giocatori diversi. Salah in un calcio più fisico come quelli inglese ha fatto la differenza anche lì. Il georgiano è poco egoista, è a disposizione sempre della squadra e questo ti fa capire come sia lo spogliatoio di Napoli adesso. Il giocatore mette da parte l'obiettivo personale per prediligere quello di squadra. Il Napoli è una squadra capace di cambiare volto all'interno di una partita. La formazione è ben concepita. Salah era simile, solo la fisicità è diversa. L'egiziano con un tocco saltava l'uomo e sapeva andare dritto verso la porta, mentre il georgiano è più dribblomane".