Pasqual: "Spalletti ha credibilità. Mathias Olivera? Due aspetti ne favoriranno l'adattamento a Napoli"

Notizie Napoli calcio. Manuel Pasqual, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Di seguito le parole di Manuel Pasqual sul Napoli a Radio Kiss Kiss:

"L'allenatore sposta gli equilibri per una squadra. Spalletti ha grande credibilità e per un calciatore sentirsi al centro di un progetto è fondamentale. Mathias Olivera? Giocare come quinto a centrocampo o quarto in difesa è diverso, lo switch mentale dipende dalla velocità di apprendimento del calciatore. Spalletti è un allenatore tatticamente preparato ed avere uno Koulibaly alle spalle di garantisce maggiore fiducia anche in caso di errore".



Su Mario Rui: "I giudizi arrivano in base a risultati personali o di squadra. Gattuso non lo vedeva consono alle sue caratteristiche di gioco, mentre quest'anno ha fatto un'ottima stagione avendo la fiducia di Spalletti".