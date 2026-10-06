Pasino: "Allegri avrà lavorato sui problemi della squadra durante la sosta? Sì, ma senza tanti giocatori è difficile"

Rubens Pasino, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"Italia? Contro il Belgio avevamo visto una brutta partita, poi contro Turchia e Francia abbiamo visto un'altra squadra, merito di Mancini e anche di diversi cambi effettuati. Piedi per terra, non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso. De Bruyne e Hojlund stanno facendo benissimo con Belgio e Danimarca, mi sembrano in grande forma, speriamo di poterli vedere così anche nel Napoli. Vergara bene con l'Italia? E' in grande crescita, ha dimostrato di poter giocare a livelli molto alti, è un'ottima notizia per l'Italia ma anche per il Napoli. Ma niente pressioni, dovrà crescere in modo graduale. Allegri avrà lavorato sui problemi della squadra durante la sosta? Sì, ma senza tanti giocatori è difficile lavorare. I giocatori stanno facendo bene in Nazionale, ma poi non hanno potuto lavorare con il gruppo azzurro, quindi vedremo come torneranno. Allegri è un allenatore molto esperto, quindi avrà comunque fatto ciò che si poteva fare".