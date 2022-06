Pedro Paolo Pasculli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dybala è un grande giocatore, può esaltarsi in una piazza come Napoli. Simeone è un giocatore da provinciale, non penso sia in grado di reggere la pressione di un top club. Può essere una buona riserva a Napoli".