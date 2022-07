Pasculli: "Dybala alla Roma mi sorprese, forse Adl non ha voluto fare lo sforzo richiesto"

Pedro Pablo Pasculli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dybala alla Roma? Mi ha sorpreso l'aver detto di no alla 10 del Napoli e a voler giocare allo stadio Maradona. Forse il presidente non arrivava ai soldi richiesti e magari la Roma si. Tra Napoli e Roma c'è un abisso, forse non c'è stato uno sforzo. De Laurentiis avrebbe dovuto fare il tutto e per tutto per portare Spalletti a Napoli. Il progetto Napoli deve prevedere una squadra competitiva, deve stare nelle prime 4 per la Champions, non lottare per l'Europa League. Deve essere lì per lo scudetto. Anche se a fine ciclo, ma servono calciatori importanti. KIm? Andrei in Argentina o Brasile per prendere un difensore".