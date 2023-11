Pasalic, l'agente a CN24: "È stato nel mirino di Giuntoli! Ecco cosa mi diceva Kuzmanovic su Mazzarri"

Calciomercato - Marko Naletilic, agente di Mario Pasalic, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live rispondendo ad alcune domande sul suo assistito e su Atalanta-Napoli:

"Atalanta-Napoli? Sarà una bella gara perchè l'Atalanta gioca un calcio offensivo. Il Napoli secondo me è la squadra più forte d'Italia, poi dopo viene l'Inter. Poi di punti in classifica non dobbiamo neanche parlare perché il Napoli è quarto e l'Atalanta è quinta: lottano per i primi posti e per l'Europa. Il Napoli per la qualità che ha ha un obiettivo più alto del quarto posto. Dopo che è andato via Spalletti e poi Giuntoli, mi aspettavo una fase più calante. La squadra come qualità, ripeto, è la più forte in Italia ma manca un po' di qualità in panchina per ottenere un livello più alto.

Mazzarri? Lui ha avuto un mio calciatore all'Inter, ovvero Kuzmanovic e lui mi ha sempre parlato bene. Stiamo parlando di un allenatore che ha fatto buoni risultati e buona persona. Non sarà facile per lui oggi al Napoli. Il Napoli può tornare in lotta per lo scudetto, ne sono sicuro e il campionato è molto lungo. Mazzarri è un allenatore molto aperto coi calciatori, è onesto e questo è già un buon punto di partenza. Lui all'Inter ha avuto qualche giocatore bravo ma la squadra non è stata equilibrata e ci volevano anni per costruire una Inter forte come oggi.

Pasalic? Sta bene ha fatto gol, gioca sempre con la nazionale croata. Anche con l'Atalanta o parte da titolare o entra. Diciamo che non ha fatto così tanti gol, gli manca un po' di continuità. Col Napoli se non parte titolare, può entrare perché Gasperini fa tanto turn over: è una cosa classica che accade all'Atalanta.

Il suo contratto? Il Napoli? Lui è stato nel mirino dell'ex direttore Giuntoli quando avevano bisogno di un calciatore come lui. Copre due ruoli, con caratteristiche specifiche. Non è un calciatore commerciale, dipende dal sistema di gioco. Dipende se un allenatore ha bisogno di uno come lui: io lo vedo bene in tante squadre. L'Atalanta è comunque una bottega cara. Per adesso non si è parlato del rinnovo.

Mady Camara? Giocatore bravissimo, poi vediamo per il suo futuro. Per adesso preferisco non parlarne, mi difendo bene e voi ci provate sempre a chiedere".