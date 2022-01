"Partita maschia condizionata dal campo", Collovati duro con Allegri: "Non si possono sentire le sue parole..."

Ultime notizie calcio Napoli - Fulvio Collovati, ex calciatore ed opinionista della RAI, ha commentato così le parole di Allegri ("è stata una partita bella, maschia, ma entrambe siamo state condizionate dal terreno di gioco") al termine della partita Milan-Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non si possono sentire le sue parole, la Juventus non ha mai tirato in porta. Come fai a prendertela con il campo dopo una gara del genere. Se la Juventus continua a giocare così fa fatica anche Vlahovic. Non sono un fan di Morata, ma è difficile giocare in questa squadra perché ti costringe a stare sempre spalle alla porta".