Napoli - Le parole di Marco Parolo a Dazn su Antonio Conte e Kvaratskhelia:

"Conte sta dando un plus al suo Napoli perché si adatta a quello che ha e quello che possono dargli i suoi giocatori. Sta cercando di trovare ancora la chiave giusta per Kvaratskhelia per farlo esprimere al massimo. Conte ha cambiato il suo modo di giocare in base a quello che ha a Napoli".