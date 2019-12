Parma, Sepe: "E' il primo rigore che paro in Serie A: è un sogno che si avvera"

Luigi Sepe, portiere del Parma autore di un rigore parato su Quagliarella, ha così parlato al termine della partita in zona mista come riporta Tuttomercatoweb: "Diciamo che è stata una partita bella per ogni punto di vista. Siamo contenti e ci siamo portati a casa tre punti importantissimi. Sono molto contento, è il primo rigore che paro in Serie A ed è un sogno. Soprattutto perché è valso tre punti. Godiamoci questa vittoria, poi da domani penseremo anche al Napoli. Oggi in campo c'erano undici uomini che hanno lottato assieme su ogni pallone. La vittoria è di tutto il Parma, sofferta".

Quagliarella le ha detto qualcosa a fine partita?

"No, ma Fabio è un grandissimo giocatore e sono convinto che usciranno da questo momento. Meglio per noi che abbia sbagliato".

Miglior partita di sempre con il Parma?

"Sono contentissimo, soprattutto perché non abbiamo preso gol. Questo fa bene sia a me che alla squadra, ora continuiamo su questa strada".

E il mister che vi ha detto?

"No, D'Aversa fa il suo e noi dobbiamo portare in campo quanto ci chiede. Oggi è contento, magari domani sarà incazzato (ride, ndr) ma è così... Oggi si scivolava molto, eppure ci siamo messi a giocare".