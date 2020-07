Parma, Pezzella: "Motivazioni speciali contro il Napoli? Sentivo molto la partita, è stata una vittoria che sa di liberazione!"

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Parma-Napoli, è intervenuto il difensore del Parma Giuseppe Pezzella, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Motivazioni speciali contro il Napoli? Sentivo molto la partita, sono contento per la salvezza matematica. Sono arrivati tre punti importanti dopo sette giornate in cui non meritavamo le sconfitte rimediate: è stata una vittoria che sa di liberazione. Nell’abbraccio finale ha parlato il mister e ci ha elencato tutti i sacrifici fatti per arrivare alla salvezza: è stata una grande emozione. Kulusevski? Dejan è molto umile, sta pensando al Parma fino al 2 agosto e poi vedrà lui come presentarsi alla Juventus. Di certo è difficile marcarlo in allenamento”