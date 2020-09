Parma, Liverani a Dazn: "Mi aspettavo maggiore sofferenza, serve una rosa di 22 giocatori. Il Napoli è una certezza"

Napoli - Fabio Liverani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: "Quando si perde non si può essere felici, ma mi aspettavo una sofferenza maggiore. Il Napoli lavora insieme da tempo, si conosce, ha un allenatore preparato. La squadra mi è piaciuta molto nei primi 25′ giocati con personalità e sino al gol la squadra si era mossa con serenità. Il gol è stato frutto di un episodio. La squadra è stata comunque ordinata. Non c’è l’abitudine di vedere Inglese e Cornelius per via degli infortuni. Non c’erano tante alternative, ma hanno giocato un’ottima partita. Non ci sono problematiche ma c’è da lavorare. Kucka lavora con noi da poco, ma ha le qualità per fungere da trequartista. Ha forza e tiro. Credo che le volontà della proprietà sia di incidere nella città e nell’ambiente. Faremo quello che ci siamo detti, renderemo la rosa più competitiva e dal 5 ottobre in poi tutto sarà chiaro. Sin allora però dobbiamo fare gioco e punti. Il campionato dura otto o nove mesi, con cinque sostituzioni serve una rosa di 22 calciatori di qualità che possano giocare. La volontà è di creare un mix fra giovani ed esperti in modo da avere una squadra competitiva"