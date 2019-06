Parma, il ds Faggiano: "Spero che Sepe resti con noi, ci piacciono anche Rog e Ounas"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Abbiamo un attimo rapporto con Giuntoli e Pompilio e cerchiamo di fare il meglio per le due società. Spero che Sepe possa rimanere perchè sarebbe la scelta migliore per tutti. Ounas e Rog ci piacciono ma dobbiamo stare attenti al bilancio. Luperto non l'abbiamo chiesto perchè sappiamo che per il Napoli è incedibile".