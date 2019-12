Parma, Faggiano a RPN: “Contento per il risultato di sabato. Kulusevski è un mostro, ma è dell'Atalanta”

Ultime calcio Napoli -In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Daniele Faggiano, ds Parma:

“Cambio allenatore non semplice, l'anno scorso andata e ritorno non abbiamo fatto punti, quindi sono molto soddisfatto del gioco e del risultato. Non mi accontento, vogliamo andare oltre. Kulusevski è un mostro, ottima operazione per lui e Cornelius, abbiamo buoni rapporti con l'Atalanta. Resterà con noi fino a fine stagione. Inglese? Spero torni presto, sarà il nostro acquisto di Gennaio. Domenica si è fatto male Cornelius, non abbiamo a disposizione Scozzarella, Grassi non è al massimo, ma la nostra forza sono coloro che non mollano mai. Sepe? Sta facendo molto bene, è un uomo spogliatoio, un ragazzo per bene. Acquisto a titolo definitivo favorito dal suo essere. Dove può arrivare? L'anno scorso avevamo 25 punti nel girone d'andata, vogliamo fare meglio e a gennaio cercherò di fare un buon lavoro con la società per mantenere tutti i nostri ragazzi e rafforzarci laddove c'è bisogno. Chiamata da De Laurentiis? Le chiamate fanno sempre piacere, ho un contratto fino al 2022 con il Parma, quindi dovrebbero parlare con la società. Adesso al Napoli non sta girando, è un momento di sfortuna. Non parlo di ciò che sta succedendo in casa Napoli, perché ho già problemi in casa mia. Gattuso e Giuntoli sono bravi e scioglieranno ogni dubbio o perplessità".