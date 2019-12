Parma, Iacoponi: "Non era facile vincere a Napoli! Abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma sono tre punti importanti"

Simone Iacoponi, calciatore del Parma, è intervenuto in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Sono tre punti importanti, perché venire qui a Napoli e ottenere una vittoria non era semplice, sono tre punti che ci ritroveremo più avanti per il nostro obiettivo. Ora però dobbiamo pensare subito al Brescia, sarà una gara complicata, in casa e l’ultima prima della sosta, non possiamo sbagliare soprattutto sotto l’aspetto dell’atteggiamento. È stato un Parma non passivo, anche se per gran parte del secondo tempo abbiamo sofferto un po’, ma abbiamo avuto diverse occasioni e poi siamo riusciti a fare gol e portare a casa tre punti fondamentali. L’obiettivo è la salvezza fino a quando non avremo raggiunto la matematica tranquillità, poi nel caso penseremo ad altro. Però il nostro obiettivo non cambia. Con il Brescia ora abbiamo uno scontro diretto da non sbagliare assolutamente“.