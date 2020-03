Parma, Faggiano: "Tutte le squadre devono tornare ad allenarsi insieme, la Serie A doveva fermarsi prima!"

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ripresa degli allenamenti? Non lo sappiamo… Serve senso di responsabilità da parte di tutti, ci siamo attrezzati per permettere ai calciatori di allenarsi da casa. La cosa giusta sarebbe di far ripartire gli allenamenti di tutte le squadre insieme, non si devono fare distinzioni in base ai club. A livello di sanità non è stato giusto far giocare la partita tra Parma e SPAL. Se ci fossimo fermati prima avremmo recuperato alcuni giorni”.