Parma, Faggiano: "Sepe per Karnezis? Chiacchiere! Ripartenza per il bene di tutti, non solo per il calcio ma non sarà facile: mandare in ritiro le squadre per un mese..."

"Credo nella ripartenza per il bene di tutti, ma non solo per il calcio: si darebbe speranza a tutti. Dobbiamo, però, pensare a noi uomini, c'è ancora confusione. Siamo in casa tutti, poi mandare un mese in ritiro le squadre senza farli tornare a casa non è facile. Si deve fare il bene comune e non guardare nel proprio orticello. Le procedure devono essere chiare, ma al momento non è così. Kulusevski? E' forte, ha qualità morali importanti. Non molla mai, è sempre il primo negli allenamenti e per un ragazzo del 2000 non è facile. Sepe per Karnezis? Chiacchiere, non c'è nulla. Si parla di Sepe, mi fa piacere: merita di giocare in serie A".