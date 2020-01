Parma, Faggiano esalta Sepe: "E' tra i primi cinque portieri in Italia, nei due anni passati in naftalina al Napoli non se ne sono accorti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo l’obbligo di riscatto con il Napoli per Sepe che quindi è già nostro. Siamo contenti di lui, è tra i primi cinque in Italia. Stando per due anni in naftalina al Napoli molti non se ne sono accorti ma per noi poteva giocare già prima a questi livelli. E’ stato scelto anche per le sue doti tecniche”.