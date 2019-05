Parma, Faggiano: "Cambiata la formula dell'affare Inglese, a queste cifre non arriviamo. Parleremo di Ounas e Gaetano, su Sepe e Grassi..."

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Riscatto Inglese? Ci incontreremo dopo la fine del campionato. Gli ultimi mesi senza di lui abbiamo sentito la sua mancanza, al pari di quella di altri calciatori importanti. Adesso, già salvi, ci stiamo un attimino rilassando. Grassi ha recuperato in tempi record. A 25 milioni non arriviamo. Avevamo pattuito un prezzo più basso inizialmente con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Poi, però, la società non se l'è sentita di impegnarsi per una cifra simile e quindi abbiamo fatto il diritto con una cifrapiù alta.Per Sepe dobbiamo valutare tante cose, anche di budget. Per quanto concerne, invece, Ounas e Gaetano, non ci siamo ancora incontrati, lo faremo settimana prossima. Grassi è forte, l'infortunio ha penalizzato tutti ma qui potrebbe trovare continuità. Lo abbiamo preso in prestito oneroso ed uno che gioca quattro partite non lo posso pagare. D'Aversa resta".